Больного раком Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы

Болеющий раком кинопродюсер Харви Вайнштейн госпитализирован из нью-йоркской тюрьмы для экстренного лечения в связи с нехваткой надлежащей медицинской помощи. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на адвоката Имрана Ансари.

Защитник рассказал, что госпитализация потребовалась кинематографисту менее чем через неделю после подачи иска на исправительное учреждение из-за некачественного медобслуживания. Уточняется, что 72-летнего Вайнштейна направили для «экстренного лечения» в больницу Бельвью на Манхэттене из-за «тревожных результатов» анализа крови.

«Ожидается, что он останется там до тех пор, пока его состояние не стабилизируется. Лишение его медицинской помощи — это не только врачебная халатность, но и нарушение его конституционных прав», — высказался Ансари.

Впервые о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна стало известно в 2017 году. С обвинениями в адрес кинопродюсера выступили более 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.

В 2020 году Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд добавил к его сроку еще 16 лет тюрьмы по делу об изнасиловании.

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