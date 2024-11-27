Больной раком Харви Вайнштейн подал иск в суд против города Нью-Йорка

Больной раком американский кинопродюсер Харви Вайнштейн подал иск на 5 млн долларов (около 525 млн рублей) против города Нью-Йорка. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на исковое заявление.

Адвокаты продюсера заявили, что Вайнштейн получает ненадлежащую медицинскую помощь в антисанитарных условиях, находясь в заключении в тюрьме на острове Райкерс. Защита посетовала на низкую температуру воздуха в помещении и отсутствие чистой одежды.

Адвокат Вайнштейна Имран Ансари сравнил учреждение с ГУЛАГом.

«Когда я в последний раз навещал его, то обнаружил на его тюремной одежде брызги крови, возможно, от капельниц, одежду не стирали неделями. Ему даже не дали чистое нижнее белье», - поделился защитник.

Ансари уточнил, что такие условия не подходят для человека с тяжелым заболеванием. В иске также сказано, что знаменитость каждый раз возвращали в тюрьму до того, как он полностью выздоровел.

Впервые о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна стало известно в 2017 году. С обвинениями в адрес кинопродюсера выступили более 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.

В 2020 году Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд добавил к его сроку еще 16 лет тюрьмы по делу об изнасиловании.

Ранее мы писали, что у находящегося в тюрьме Харви Вайнштейна нашли рак костного мозга.