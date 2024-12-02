Американская актриса Анджелина Джоли раскрыла, как возраст отразился на ее карьере. Об этом пишет издание The Times.

49-летняя артистка рассказала, что, в отличие от многих коллег, не разочарована своими «взрослыми» ролями. Помимо этого, знаменитость уверена, что стала лучше играть.

«С возрастом мне стали доставаться лучшие роли. И дело не в ролях, а в жизненном опыте, который я привношу в работу», — поделилась знаменитость.

Напомним, что Джоли воспитывает шестерых наследников. У нее есть сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми знаменитости от актера Брэда Питта. Но с ним женщина развелась в 2019 году, хотя расстались они еще в 2016-м.

После разрыва между экс-супругами вспыхнули ссоры и начались судебные разбирательства, которые продолжаются до сих пор.

Ранее мы писали, что предполагаемого возлюбленного Анджелины Джоли «поймали» на публике с другой девушкой.