Больная раком принцесса Кейт Миддлтон передала записку с просьбой о помощи. Об этом сообщил фокусник Деррен Браун в соцсети.

30 ноября 2023 года Кейт посетила Королевское эстрадное представление в Лондоне, во время которого выступил иллюзионист Деррен Браун. Миддлтон настолько впечатлилась его номерами, что вновь посетила его выступление 14 декабря. За кулисами шоу принцесса пообщалась с фокусником и, как утверждает Браун, передала ему записку с просьбой о помощи.

«Когда она пожала мне руку, она вложила мне в ладонь крошечный листок сложенной бумаги. Я посмотрел на него позже, внутри было написано всего одно слово: «Помогите»», — высказался артист.

Члены королевского двора никак не комментировали заявление иллюзиониста.

Напомним, что весной 2024 года Кейт рассказала о борьбе с раком.

Ранее сообщалось, что больная раком Кейт Миддлтон страдает от атаки хейтеров в Сети. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Кейт Миддлтон может впервые за долго время выйти в свет 15 июня.