«Если будет хорошо себя чувствовать»: Кейт Миддлтон может появиться на публике в ближайшее время

На днях стало известно о том, что Кейт Миддлтон успешно прошла самый сложный этап лечения от онкологии. Теперь эта информация подтверждается: как утверждают инсайдеры, в ближайшее время принцесса Уэльская планирует вернуться к королевским обязанностям и даже появиться на публике впервые за долгое время. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, Кейт Миддлтон, которая является полковником ирландской гвардии, в этом году пропустит военный смотр 8 июня —традиционную репетицию Церемонии выноса знамени (Trooping the Colour), которая состоится 15 июня. От имени принцессы военный смотр примет генерал Джеймс Бакнолл.

Однако, как сообщают инсайдеры, супруга принца Уильяма может с большой вероятностью появиться на публике — ее можно будет увидеть с балкона букингемского дворца во время парада Trooping the Colour.

«Кейт рассматривает возможность выхода на знаменитый балкон через две недели. Но это произойдет при условии, что она будет чувствовать себя достаточно хорошо», — рассказал источник Daily Mail.

Несмотря на новые сообщения, недавно источники и друзья британской королевской семьи утверждали, что Кейт Миддлтон, вероятно, «не будет появляться на публике до конца года» и находится в «окружении» родных, при этом продолжая проходить курс профилактической химиотерапии.

Напомним, принцесса Уэльская не выходила в свет уже пять месяцев. Последнее официальное появление Кейт Миддлтон на публике было на минувшее Рождество в декабре 2023 года. 22 марта жена принца Уильяма сообщила, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии. Как оказалось, у нее обнаружили рак после операции на брюшной полости в январе 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что герцогиня Йоркская Сара Фергюсон заявила, что королевская семья объединилась на фоне рака Кейт Миддлтон.