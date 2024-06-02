«Сумасшедшие распространяют о ней нелепые слухи»: больную раком Кейт Миддлтон атаковали хейтеры

В последнее время внимание публики приковано к супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит курс профилактической химиотерапии. Большинство людей понимают серьезность ситуации, однако не обходится без хейта в адрес принцессы Уэльской. Об этом The Sun рассказал королевский эксперт Фил Дампьер.

Кейт Миддлтон не выходила в свет уже пять месяцев. В СМИ периодически появляются разные слухи о состоянии жены принца Уильяма. Так, недавно сообщалось, что принцесса Уэльская стала проводить время вне дома. Также на днях стало известно, что Кейт Миддлтон успешно прошла самый сложный этап лечения от онкологии. При этом некоторые считают, что истинная информация о ее состоянии здоровья скрывается.

Королевский эксперт Фил Дампьер в беседе с The Sun отметил, что большинство людей все же с пониманием относятся к ситуации и к тому, что Кейт Миддлтон уже долгое время не появляется на публике, и уважают ее решение в такой непростой период. Но есть и Интернет-тролли, которые распространяют ложные слухи о принцессе Уэльской.

«Большинство нормальных людей все понимают, они спокойно ждут, пока она поправится. Конечно же, не обходится без глупых людей, всех этих интернет-троллей. Боюсь, с этим ничего нельзя сделать. Есть некоторые сумасшедшие, которые распространяют о ней всякие нелепые слухи. Но большинство людей будут рады, если она выздоровеет», — заявил Фил Дампьер.

Эксперт добавил, что Кейт Миддлтон — «уже главная звезда в королевской семье», и она с радостью вернется к своим обязанностям, когда поправится.

Напомним, 22 марта принцесса Уэльская сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Как оказалось, у Кейт Миддлтон обнаружили рак после операции на брюшной полости в январе 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что опубликовано ранее неизвестное фото Кейт Миддлтон во время тайного визита.