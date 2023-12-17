Больная раком актриса Кейт Микуччи вышла на связь из клиники

Больная раком Кейт Микуччи, наиболее известная благодаря роли в сериале «Теория большого взрыва», вышла на связь из клиники. Она поделилась с фанатами подробностями своего состояния.

На профилактическом осмотре врачи обнаружили у девушки опухоль в легком. Сама Кейт признается, что ни разу в жизни не курила, поэтому диагноз стал для нее полной неожиданностью.

На данный момент артистка лежит в больнице под наблюдением медиков. Ее успешно прооперировали.

«Похоже, такое случается, и самая хорошая новость заключается в том, что опухоль была обнаружена на ранней стадии», – радостно сообщила Микуччи.

Теперь жизни звезды ничто не угрожает. Девушка поблагодарила своих поклонников и близких. Она предполагает, что уже в ближайшем времени сможет вернуться к привычному ритму.

«Но это было «небольшое путешествие», – добавила Кейт.

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