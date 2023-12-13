Звезда сериала «Теория большого взрыва» рассказала, что у нее рак легких: сделали операцию

Актрисе Кейт Микуччи, известной своими ролями в сериалах «Теория большого взрыва», «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные», поставили диагноз – рак легких. Звезда поделилась этой неожиданной новостью со своими поклонниками, выходя на связь из больницы после операции. Об этом сообщает Woman.ru.

Знаменитость отметила, что даже не курит. По ее словам, она не имеет предрасположенности к заболеванию, поэтому вердикт врачей стал для нее сюрпризом. Но девушка призналась, что ей повезло, ведь медикам удалось выявить болезнь на ранней стадии. В своем обращении, Микуччи подчеркнула важность регулярных обследований, и вышла на связь после хирургического вмешательства.

«Это было небольшое путешествие, и я, вероятно, буду двигаться медленно в течение нескольких недель, но потом я восстановлюсь», – поделилась актриса.

В комментариях под постом звезды, ее подписчики выразили поддержку и пожелали скорейшего восстановления. Кейт также поделилась видео, на котором она медленно передвигается после операции, держа капельницу с лекарствами.

Напомним, что рак легких в США считается одним из самых опасных видов онкологии.

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