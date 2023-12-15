У 55-летнего актера Хью Джекмана роман с замужней коллегой Саттон Форест

Голливудский актер Хью Джекман начал новые романтические отношения после развода. Несмотря на все ожидания поклонников, одиноким после 27 лет брака с Деборрой-Ли Фернесс «Росомаха» был недолго. Теперь он встречается с замужней коллегой Саттон Форест.

О симпатии Хью к актрисе знали многие, но теперь, как утверждают инсайдеры, его чувства вышли на новой уровень. Он буквально одержим Саттон и не скрывает этого. А закрутилось все у артистов после совместного проекта.

«Хью одержим Саттон с того момента, как встретил ее. Он ходил за ней повсюду, как щенок!» - рассказал источник издания In Touch.

Отметим, что у 48-летней актрисы мюзиклов есть муж. Однако, по слухам, они расстались. Возможно, именно роман с Хью послужил причиной распада семьи. К слову, сам Джекман развелся с женой только осенью текущего года.

Ранее 61-летнего актера Тома Круза заподозрили в романе с дочерью российского политика. Пару видели вместе на светском мероприятии. Однако официально свой статус они не подтверждали.