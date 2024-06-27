Болельщик прыгнул на Криштиану Роналду со зрительской трибуны

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду едва не пострадал из-за бурной активности одного из фанатов после проигранного его командой матча на Евро. Соответствующее видео в соцсети X разместил пользователь с ником TimelineCR7.

После окончания матча 39-летний футболист покидал поле, в этот момент один из болельщиков решил прыгнуть с трибун в сторону спортсмена. Стюарды и охранники оградили Роналду от неадекватного поклонника, тем самым, не дав ему получить серьезную травму.

За кого болел дерзкий любитель футбола, не уточняется.

Примечательно, что поражение от Грузии никак не отразилось на турнирном положении Португалии. Она все равно вышла с первого места в своей группе, поскольку смогла гарантировать себе его заранее, еще до матча.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду подтерся шарфом «Аль-Хиляля» после поражения в матче.

Также сообщалось, что фанаты обеспокоены экстремальной худобой актрисы Анджелины Джоли.