Футболист Роналду подтерся шарфом соперника и бросил его после поражения в матче

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду вызвал негодование своим неуважительным отношением к символике «Аль-Хиляля» после поражения в товарищеском матче за сезонный Кубок Эр-Рияда. Он взял шарф и подтерся им, кинув болельщикам. Об этом сообщает издание Daily Mail.

После окончания игры, возвращаясь в раздевалку, 39-летний португальский футболист поднял один из брошенных ему шарфов соперника, засунул его в шорты и бросил, подтеревшись. Неприличные кадры разлетелись в соцсетях.

Напомним, что матч состоялся 8 февраля в Эр-Рияде и завершился со счетом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля». Этот поединок стал первым для Роналду после восстановления от травмы. Он начал игру в основном составе, провел на поле весь матч и получил желтую карточку на 54-й минуте.

В текущем сезоне спортсмен принял участие в 26 матчах своей команды в различных турнирах, в которых забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

Роналду является пятикратным обладателем престижной награды «Золотой мяч». За время своей карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее мы писали о том, что Криштиану Роналду очень скромно отпраздновал свое 39-летие.