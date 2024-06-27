Почти скелет: поклонники обеспокоены экстремальной худобой Анджелины Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли всегда отличалась стройной фигурой. Недавно звезда появилась на вручении премии «Тони» и шокировала поклонников своей худобой. Выяснилось, что бывшая жена Брэда Питта весит 44 кг.

На премии кинозвезда появилась в объемном бархатном платье со складками. Но даже оно не скрыло изменений в фигуре Джоли.

«Она такая худая», «Она выглядит почти скелетом!», — сразу же отреагировали поклонники в социальных сетях на выход 49-летней артистки.

Как сообщает In Touch Weekly, Джоли весит около 44 кг при росте в 173 см. Инсайдер издания говорит, что она нарочно демонстрирует худобу. По его словам, Анджелина истосковалась по вниманию, поэтому старается всячески его к себе привлечь, даже таким способом.

За последний год у звезды появились два ухажера. Первый из них — британский музыкант Кингсли Маклин Дейли. Его сближают с Джоли общие интересы: оба активисты и любят путешествовать по миру. Знаменитости познакомились весной 2023 года на литературном фестивале. После знакомства они поддерживают общение. Не так давно журналисты застали их во время романтического ужина в Милане. Как утверждает источник, актриса уже познакомила ухажера с детьми.

Вторым избранником Джоли стал композитор и писатель Джастин Левин. Они познакомились благодаря совместной работе над мюзиклом «Отверженные».

Недавно звезда показала на премии «Тони» новую татуировку. Знаменитость появилась с рисунком парящей птицы на груди, надев платье с глубоким декольте.