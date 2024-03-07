«Беременность была нелегкой»: актриса Галь Гадот стала мамой в четвертый раз

38-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот стала мамой в четвертый раз. Актриса поделилась радостной новостью в соцсети.

Звезда фильма «Чудо-женщина» счастлива в браке с Яроном Версано. Недавно в их семье произошло пополнение: у супругов родилась дочь по имени Ори.

Галь опубликовала фото, сделанное после родов. На снимке актриса нежно прижимает к груди новорожденного ребенка. Знаменитость заявила, что «беременность была нелегкой». Гадот не стала вдаваться в подробности. Вместо этого она уточнила, что справилась со всеми трудностями.

«Ты внесла столько света в нашу жизнь, как и твое имя Ори, что на иврите означает «мой свет»», — высказалась знаменитость.

Отметим, что Галь не афишировала четвертую беременность. Она вела уединенный образ жизни и почти не появлялась на светских мероприятиях.

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