Девушке актера Аль Пачино поставили диагноз во время беременности: рисковала жизнью

Девушка актера Аль Пачино, Нур Альфаллах рассказала, что ей поставили диагноз во время беременности. Она страдала из-за редкой болезни печени. Об этом 30-летняя продюсер сообщила в интервью для Vogue Arabia.

Бывшая возлюбленная 86-летнего актера заявила, что перед родами у нее нашли специфическое заболевание печени, известное как HELLP-синдром, тяжелое осложнение, которое может возникнуть в конце беременности и вызвать сильную боль и припадки у будущей матери.

«Оглядываясь на свою беременность, я пожалела, что не наслаждалась ею больше», — призналась она, добавив, что не смогла провести первые несколько дней после рождения сына.

Однако Альфаллах рада материнству.

«Каждый раз, когда я смотрю на него, я думаю, как мне повезло», — поделилась она.

Напомним, что Пачино и Альфаллах стали родителями в июне 2023 года. В сентябре того же года Альфаллах подала в суд на определение опеки над сыном, но впоследствии бывшие партнеры достигли соглашения о совместном воспитании ребенка.

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