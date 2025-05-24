Беременная Рианна расцеловала охранника на Каннском кинофестивале. Передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Недавно артистка рассекретила свое положение: она ждет третьего ребенка от A$AP Rocky. Но, несмоторя на это, певица продолжает появляться на светских мероприятиях.

В этом гожу Рианна впервые за восемь лет приехала на Каннский кинофестиваль. Накануне в Сети появилось видео с мероприятия. На ролике видно, как Рианна спускается вместе с возлюбленным по лестнице, а один из охранников протянул руку, чтобы помочь ей. Однако артистка прошла мимо мужчины.

Затем артистка же поняла, что сотрудник фестиваля хотел оказать помощь беременной женщине. Это растрогало Рианну, из-за чего решила поблагодарить его за поддержку, расцеловав в обе щеки.

Пользователи Сети оценили поступок певица и подчернули, что она очень добрый и искренний человек: «У кого-то звездный час настал! Представляю, сколько людей теперь завидуют ему», «Красавица! Просто умница», «Сделала день этого человека и всех нас».

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