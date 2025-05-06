37-летняя певица Рианна перестала скрывать третью беременность на Met Gala. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В Нью-Йорке состоялся ежегодный был Института костюмов, который посетили многие звезды, в том числе и Рианна. Певица опоздала на красную дорожку и вышла к прессе без избранника. Для светского мероприятия знаменитость выбрала укороченный пиджак, корсет и юбку с разрезом. Ее образ дополнили шляпа, остроносые туфли и галстук в горошек. Все вещи Рианны были от бренда Marc Jacobs.

Примечательно, что наряд певицы подчеркнул ее округлившиеся формы. Судя по всему, Рианна находится на последних сроках беременности.

Первые слухи о беременности артистки появились в начале 2025 года. Поклонники заметили, что она стала прятать фигуру под одеждой свободного кроя.

Певица воспитывает двоих сыновей от возлюбленного, музыканта ASAP Rocky.

Ранее Рианна ответила поклоннице на критику в адрес ее малолетних сыновей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что на Дэвида Бекхэма пожаловались из-за шумной вечеринки в честь 50-летия.