66-летняя Мадонна кардинально сменила имидж: как теперь выглядит певица

Певица Мадонна решила кардинально поменяться. В 66 лет она перекрасилась и стала брюнеткой. Кадры после преображения она опубликовала в Сети.

Поклонники привыкли видеть Мадонну блондинкой. Много лет она не изменяла светлому цвету волос. Однако воспоминания о маме, которая скончалась, когда артистке было всего пять лет, заставили ее поменяться. Вокалистка призналась, что очень скучает по родительнице.

Отметим, что Мадонна, если судить по фото, оставила несколько светлых прядей. Также она немного укоротила волосы и завила их в стиле Мэрилин Монро.