Беременная Меган Фокс решила, с кем будет воспитывать ребенка

Беременная американская актриса Меган Фокс, недавно расставшаяся со своим возлюбленным, рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер), решила, что их общего ребенка она будет воспитывать вместе с ним. Об этом 16 декабря сообщило издание Page Six.

Как утверждает источник издания, Меган не намерена лишать ребенка общения с отцом — несмотря на то, что она по-прежнему «чувствует себя преданной». О разрыве пары стало известно на прошлой неделе. Как сообщается, актриса нашла в телефоне исполнителя переписки с другими девушками. При этом, как мы писали, слухи о неурядицах в их отношениях ходили уже давно. После расставания Фокс купила себе отдельный дом.

При этом сам Бэйкер не стал сжигать все мосты — он чувствует ответственность за свою в прошлом половинку и их пока не родившегося ребенка.

«Бэйкер вышел на связь с Меган, потому что он ее очень любит. С его стороны не было никакой измены, но он понимает, что причинил ей боль», — приводит Page Six слова источника.

По данным издания, рэпер «больше всего на свете» хочет воспитывать ребенка вместе с Меган и жить с ней как семья. На первое Фокс согласна — а вот второе, по всей видимости, так и останется безнадежной фантазией образумившегося Бэйкера.

Ранее источники сообщали, что Меган Фокс очень «опустошена» после разрыва с Machine Gun Kelly.