Беременная Меган Фокс купила особняк после разрыва с рэпером Machine Gun Kelly

Американская актриса Меган Фокс, известная по серии фильмов «Трансфомеры», приобрела особняк стоимостью в несколько миллионов долларов в Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание TMZ.

Эта дорогостоящая покупка была совершена ей сразу после ей расставания с рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер), с которым она была помолвлена. СМИ сообщают, что причиной разрыва стала цифровая неверность её возлюбленного (которая, впрочем, могла иметь и материальное воплощение) — Меган якобы нашла в его телефоне компрометирующие материалы.

Пикантности всей ситуации добавляет беременность Фокс — о ней стало известно в июле. При этом уже в августе распространились слухи о том, что актриса имела серьёзные намерения расторгнуть помолвку с исполнителем. По данным журнала In Touch, причиной этого стали аддиктивные проблемы Бейкера, с которыми он, впрочем, в определённый момент смог справиться.

Как бы то ни было, Меган и Колсон больше не пара — и источники TMZ заявляют, что они не жили вместе на протяжении последнего года. По их словам, рэпер давно купил отдельный дом, в который регулярно приглашал большое количество гостей — и подобная ситуация заставила звезду «Трансформеров» задуматься о собственном комфорте и защищённости. На протяжении какого-то времени она кочевала с место на место, однако теперь готова осесть в собственном жилье и воспитывать там ребёнка. TMZ пишет, что ждать её воссоединения с Колсоном не стоит.

Ранее Фокс рассказала, что продолжает носить каблуки во время беременности. Также актриса заявила, что не отказалась от обтягивающих платьев, поскольку любит подчеркивать свой живот обтягивающей одеждой.