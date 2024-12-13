Раскрыто самочувствие беременной Меган Фокс после расставания с Machine Gun Kelly

Раскрыто самочувствие беременной актрисы Меган Фокс после разрыва с рэпером Machine Gun Kelly. Об этом пишет издание People.

Несколько дней назад стало известно, что 38-летняя актриса разошлась с 34-летним бойфрендом из-за того, что уличила его в переписках с другими женщинами. Примечательно, что влюбленные разошлись всего через пару недель после того, как объявили о том, что ждут своего первого общего ребенка.

Представители пары все еще никак не комментируют произошедшее, однако за них это сделали источники из близкого окружения звезд. По их словам, беременная актриса «опустошена и вся на нервах».

«Она чувствует, что не может доверять ему. Они столько всего пережили. Меган всегда верила, что они смогут со всем справиться. А теперь она понимает, что с нее хватит», - поделился информатор.

Другой инсайдер заявил, что Фокс была ошеломлена и убита горем. При этом в настоящий момент она старается сфокусироваться на подготовке к рождению своего четвертого ребенка. Именно это у Меган сейчас в приоритете.

Ранее бывший муж Меган Фокс отреагировал на расставание актрисы с молодым женихом.