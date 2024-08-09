Беременная Карди Би едва не потеряла ребенка

31-летняя Карди Би заявила, что могла потерять ребенка после падения на лестнице. Об этом сообщает зарубежное издание People.

Во время третьей беременности певица спускалась по лестнице и, оступившись, упала. После падения она почувствовала толчок в области живота и не смогла самостоятельно подняться.

«Когда я проснулась, то вообще не могла пошевелиться. Я чувствовала боль внизу живота. Меня словно парализовало», — высказалась Карди Би.

После этого ее отвезли в больницу, где врачи выявили разрыв связок таза. Из-за травмы она едва не потеряла ребенка.

«Началось раскрытие шейки майки, у меня были схватки каждые две минуты в течение целых 24 часов. Пришлось полежать в больнице, было очень больно. Я не могла двигаться два дня», — сообщила знаменитость.

К слову, врачи сумели сохранить ей ребенка, но прописали постельный режим.

Ранее 31-летняя певица Карди Би одновременно объявила о третьей беременности и разводе. Подробности читайте в этой новости.

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