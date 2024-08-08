«Он разрушил семью»: Джоли обвинила Питта в аварии с участием их сына

Голливудская актриса Анджелина Джоли нашла виновного в аварии с участием сына Пакса. Звезда убеждена, что несчастье случилось из-за бывшего мужа Брэда Питта. Об этом сообщает зарубежный портал In Touch Weekly.

По мнению артистки, экс-супруг недооценивает все те трудности, через которые ей приходится проходить как матери-одиночке.

«Он виноват в том, что она вообще оказалась в такой ситуации, потому что он разрушил семью, которая у них была, своей беспечностью», — сообщил инсайдер.

Аноним отметил, что Джоли считает Питта «полным бездельником». Женщина возмущена, что мужчина тратит миллионы на разборки в суде вместо того, чтобы заниматься воспитанием детей.

На данный момент звезда якобы хочет перебраться в Нью-Йорк, но для этого нужно уладить все разногласия с экс-мужем.

Напомним, что наследник артистов Пакс попал в аварию 29 июля. Он был за рулем электровелосипеда и врезался в автомобиль. СМИ пишут, что парень передвигался без шлема и был госпитализирован.

На днях о ситуации высказался Брэд Питт. Он заявил, что сильно расстроен и чувствует себя «бессильным», так как никак не можешь помочь. Все дело в том, что дети даже не отвечают на телефонные звонки отца. А некоторые из них даже сменили фамилию.

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