31-летняя певица Карди Би одновременно объявила о третьей беременности и разводе

31-летняя певица Карди Би в один день сообщила о разводе, а уже к вечеру объявила о беременности. Ребенок станет для артистки третьим.

Рэперша опубликовала фото, на которых видно, что она находится на большом сроке беременности. Би обратилась к будущему малышу со словами: «С каждым концом приходит новое начало! Я так благодарна, что провела этот сезон с тобой». По словам артистки, ребенок принес в ее жизнь много любви.

«Намного легче сдаться перед жизненными поворотами и испытаниями, но ты, твои брат и сестра показали мне, почему стоит идти вперед», - написала звезда. На ее публикацию обратил внимание сайт Woman.ru.

Слова Би косвенно подтвердили новость о том, что певица разводится с мужем. Сообщение об этом появилось 1 августа. Инициатором расставания называли певицу. Инсайдеры заявляли, что супруги отдалились друг от друга.

Карди и Оффсет поженились в 2017 году. В 2019-м у них родилась дочь, а в 2021-м появился сын.

Ранее сообщалось, что певица Кети Топурия стала мамой в третий раз.