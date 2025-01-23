Бенедикт Камбербэтч раскрыл печальную сторону родительства

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч высказался о печальной стороне родительства. Его слова приводит издание Variety.

Артист впервые стал отцом в 38 лет. В настоящий момент у него подрастает трое сыновей от актрисы Софи Хантер: девятилетний Кристофер, семилетний Хэл и шестилетний Финн.

Звезда «Шерлока» признался, что грустит, думая о своих наследниках.

«Моему младшему сыну исполнилось шесть лет. Мне будет за 60, когда ему исполнится 21. Это безумие. В минуту, когда у вас появляются дети, чувство времени проникает гораздо глубже. Это давит на меня. Когда вы становитесь родителем, ваши мысли больше обращаются к земной жизни», — поделился 48-летний актер.

Напомним, Бенедикт Камбербэтч прославился во многом благодаря роли гениального сыщика в сериале «Шерлок». За эту роль артист получил не только мировую известность, но и премию «Эмми».

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