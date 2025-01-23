Брэд Питт намерен рассказать свою правду о разводе с Анджелиной Джоли

Голливудский актер Брэд Питт собирается рассказать свою правду о разводе с Анджелиной Джоли. Об этом сообщает издание Life&Style.

По информации источника, звезду «Бойцовского клуба» вывело из себя недавнее интервью бывшей супруги, в котором она, не называя имен, вновь вспомнила о нем в негативном ключе.

«Анджелина продолжает выдавать эти не слишком завуалированные колкости, и не нужно быть гением, чтобы понять, кого она имеет в виду. Теперь, когда их развод окончен, Брэд говорит друзьям, что, возможно, пришло время поделиться своей точкой зрения», — поделился информатор.

Отмечается, что Питт не желает мстить — он лишь хочет прояснить ситуацию. Существует большая вероятность, что в ближайшее время артист даст несколько интервью, в которых ответит на вопросы о распавшемся браке.

«Брэд хранил много секретов об Анджелине — некоторые из них могли бы изменить мнение детей об их матери, именно поэтому он скрывал эти вещи в течение многих лет», — подчеркнул инсайдер, намекая, что для Питта настало время поговорить о многом, что он предпочитал замалчивать.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт состояли в браке с 2014 по 2019 год. У экс-супругов шестеро детей: 18-летняя Шайло Нувель, 16-летние Нокс Леон и Вивьен Маршелин, 23-летний Мэддокс Шиван, 20-летний Пакс Тьен и 19-летняя Захара Марли.

Ранее стало известно, что Брэд Питт отложил свадьбу с Инес де Рамон из-за Анджелины Джоли.