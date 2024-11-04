Бен Аффлек сделал неожиданное высказывание о Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек высказался о Дженнифер Лопесе после расставания. Об этом он заявил в интервью порталу ET.

Уточняется, что в декабре текущего года на киноэкранах состоится премьера фильма «Неукротимый», продюсерами которого выступили Бен Аффлек и его приятель Мэтт Дэймон. Одну из главных ролей в киноленте исполнила его экс-супруга Дженнифер Лопес. В преддверии выхода картины артист похвалил актерскую игру Лопес.

«Дженнифер великолепна», — поделился Аффлек.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа артистка подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее Дженнифер Лопес была замечена с новым мужчиной после развода с Беном Аффлеком.

Также сообщалось, что Аффлек выдвинул серьезное требование к новой возлюбленной.