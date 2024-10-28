Актер Бен Аффлек выдвинул серьезное требование к новой возлюбленной

Актер Бен Аффлек уже готов вступить в новые отношения после расставания с певицей Дженнифер Лопес. Инсайдер Daily Mail сообщил, что звезда рассматривает девушек, у которых нет пристрастия к алкоголю.

Развод Аффлека и Лопес до сих пор продолжается. Знаменитости не смогли расстаться друзьями, поэтому долгое время актер не мог прийти в себя. Поклонники даже подозревали, что он ушел в запой. Однако, как утверждают друзья артиста, это вовсе не так. Он уже давно не пьет и не собирается, поэтому ему важно, чтобы и девушка рядом с ним всегда была трезвой.

«Бен пытается избегать новостей, но разговоры о возобновившихся проблемах с алкоголем дошли до него. Как любой бывший алкоголик Бен просыпается с одной целью: остаться трезвым», - рассказал инсайдер.

Отметим, что пока Аффлек не провоцировал слухи о новых романах. На публике он появляется все еще в одиночестве, но иногда проводит время с бывшей женой, у которой, к слову, есть возлюбленный.

Ранее появилась информация, что Дженнифер Лопес нашла утешение в молодых парнях после расставания с мужем.