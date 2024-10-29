Шли рядом и кокетничали: Дженнифер Лопес замечена с новым мужчиной после развода с Беном Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес была замечена на публике вместе с новым мужчиной после развода с актером Беном Аффлеком. Пару засняли, когда они выходили из ресторана после ужина. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

26 октября Дженнифер Лопес вышла в свет вместе с мужчиной, в котором узнали преподавателем по вокалу Стиви Макки. Пару засняли, когда они выходили из ресторана Arden в Лос-Анджелесе. Певица была одета в нежно-розовое платье, расшитое блестками, поверх которого накинула тренч, декорированный камнями. Артистка сделала макияж с акцентом на глаза и распустила волосы. Стиви Макки выбрал черную рубашку и брюки. Вместе с ними были замечены и дети знаменитости от брака с певцом Марком Энтони — 16-летние близнецы Макс и Эмми.

Известно, что певица и педагог по вокалу знакомы уже давно и не раз сотрудничали вместе, а из отношения не выходили за рамки рабочих. Но на новых кадрах, сделанных папарацци, Дженнифер Лопес и Стиви Макки держались рядом и вела себя друг с другом непринужденно. Более того, певица даже кокетничала с другом, а тот отвечал ей тем же.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Бен Аффлек выдвинул серьезное требование к новой возлюбленной после развода с Дженнифер Лопес.