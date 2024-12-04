Бен Аффлек попросил бывшую жену найти ему новую девушку

Голливудский актер Бен Аффлек попросил бывшую супругу Дженнифер Гарнер помочь ему в поиске новой девушки. Об этом пишет издание Radar.

Артист рассчитывает на то, что его бывшая возлюбленная сможет найти идеальную кандидатуру.

«Он готов к чему-то реальному, и он чувствует, что Дженнифер отлично разбирается в людях, и не даст пустить пыль в глаза. Аффлек находится в поисках кого-то приземленного и зрелого. Он сыт по горло голливудскими дивами и охотницами за деньгами», — поделился информатор.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер расстались в 2018 году после 13 лет брака. У артистов трое детей – 18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэль. После развода им удалось сохранить теплые дружеские отношения. Дженнифер поддерживала бывшего мужа в его борьбе с алкогольной зависимостью.

Ранее мы писали, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер могут сойтись после развода.

Также сообщалось, что Бен Аффлек воссоединился с бывшей женой в День благодарения.