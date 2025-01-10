Белла Хадид снялась в фотосессии в стиле 60-ых для рекламы

Американская модель Белла Хадид вновь стала лицом производителя одежды Miss Sixty, снявшись для новой весенне-летней коллекции. Фотографии с ней размещены на официальных страницах бренда в социальных сетях.

Фотосессия прошла в супермаркете. На снимках Хадид облачена в разные предметы одежды из новой коллекции — такие как джинсовый костюм, джинсовое боди и короткая желтая футболка. Для более строгого соответствия образу модель сделала укладку в стиле 60-ых годов прошлого века. Она позировала в разных форматах — как с тележками, полностью загруженными продуктами, так и лежа на полу на фоне плаката с фруктами.

Стоит отметить, что эти волнующие снимки появились в тяжелый для суперзвезды момент — из-за свирепствующих лесных пожаров полностью сгорел дом в Калифорнии, в котором она выросла.

Ранее мы писали о том, что что Белла Хадид сыграла в кино.