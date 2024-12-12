28-летняя модель Белла Хадид сыграла подругу ковбоя в сериале «Йеллоустоун»

Супермодель Белла Хадид после покорения подиума решила стать актрисой и снялась в сериале «Йеллоустоун». Она исполнила роль подруги ковбоя и восхитила поклонников на новых кадрах. Их опубликовал зарубежный портал People.

28-летняя знаменитость сыграла подругу тренера лошадей Трэвиса Уитли по имени Сэди. Роль ковбоя взял на себя создатель сериала Тейлор Шеридан.

Беллу выбрали не просто так – ключевым стало ее умение кататься на лошадях. Она часто публикует фото, на которых уверенно держится в седле. А ее возлюбленный является ковбоем. Недавно она публично поблагодарила его за поддержку.

«Адан всегда верил в меня с первого дня, когда мы поехали вместе, это снова дало мне уверенность и веру в себя. Я бы не смогла сделать это без него! С упорным трудом, добротой и страстью может случиться все, что угодно», – призналась она.

Кроме звезды подиума в проекте принимают участие такие знаменитости как: Барт Джонсон и участники группы Turnpike Troubadours.

Фанаты были восхищены моделью на кадрах и отметили, что она прекрасно выглядит на экране. Напомним, что в прошлом у Хадид был опыт съемок. В 2022 году она участвовала в проекте «Рами». В третьем сезоне сериала она тоже играла подругу главного героя.

Ранее мы писали о том, что сестра Беллы, модель Джиджи Хадид познакомила актера Брэдли Купера с отцом Мохамедом.