Бойфренд Беллы Хадид впервые высказался о романе с моделью

Профессиональный наездник Адан Бануэлос высказался об отношениях с моделью Беллой Хадид. Об этом он заявил в подкасте Along For the Ride.

Как признался, несмотря на свою популярность, 27-летняя модель «очень простой» человек, а в начале их отношений она некоторое время жила с ним в трейлере и просыпалась в «2:30 ночи, чтобы приготовить завтрак».

«Быть такой последовательной, такой воодушевляющей, позитивной и теплой со всеми, кого она встречает, помогать с лошадьми и все такое — это просто невероятно. Это круто, потому что я действительно хотел, чтобы это стало частью наших отношений. Знаете, вы начинаете испытывать чувства к кому-то и начинаете думать что-то вроде: "Чувак, может, это и есть остаток моей жизни здесь"», — поделился ковбой.

Стоит отметить, Белла жила с Бануэлосом в трейлере до тех пор, пока не приобрела собственную недвижимость в Техасе. В настоящий момент бойфренд модели строит собственный особняк. Говоря о дальнейшей жизни, Бануэлос рассказал, что видит долгое счастливое будущее с Хадид, поскольку она «одна из самых добрых, великодушных и милых людей».

Ранее мы писали, что модель Джиджи Хадид раскритиковали после новой съемки.