«Два наливных яблочка»: Белла Хадид переборщила с румянами и удивила даже бойфренда

Супермодель Белла Хадид в ковбойском наряде вышла на публику с бойфрендом и удивила публику макияжем. Дело в том, что девушка, получившая звание обладательницы самого «идеального лица», переборщила с румянами. На это обратил внимание Telegram-канал «Самые СЛИВки».

«Белла Хадид слегка переборщила с румянами и получила на щеках два наливных яблочка. Даже бойфренд слегка в шоке», – пишут авторы.

27-летняя знаменитость при этом с радостью позировала фотографам. Она выглядела счастливой рядом с 35-летним Аданом Бануэлосом, которого называют звездой родео. На модели были высокие ковбойские сапоги, кожаный корсет и джинсовая юбка. В качестве аксессуаров она выбрала браслеты, кольца и ожерелья. Она была при минимальном макияже и с гладко уложенными волосами.

Ее возлюбленный был в привычном для себя виде – в джинсах, черной рубашке, ковбойских сапогах и шляпе.

Пара направлялась на ужин с друзьями в один из клубов Нью-Йорка. Они держались за руку, Белла улыбалась на камеру, а ее бойфренд действительно был немного в шоке.

Ранее мы писали о том, что ковбой Адан Бануэлос рассказал, как Белла Хадид переехала к нему в трейлер. В настоящий момент бойфренд модели строит собственный особняк. Публика была удивлена тому, что модель оказалась неприхотливой девушкой.