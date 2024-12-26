Бейонсе вышла на сцену с дочерью Блу Айви после обвинений в адрес Jay-Z

Американская певица Бейонсе вышла на сцену вместе со своей 12-летней дочерью Блу Айви. Их совместное выступление состоялось на фоне выдвижения обвинений в изнасиловании рэперу Jay-Z — мужу исполнительницы и отцу девочки.

Бейонсе и Блу выступили в перерыве на матче Национальной футбольной лиги между командами «Балтимор Рэйвенс» и «Хьюстон Тексанс». Певица впервые исполнила несколько композиций со своего нового альбома Cowboy Carter. Как пишет The Independent, она вышла на поле в белом комбинезоне, усыпанном кристаллами, ковбойских сапогах и ковбойской шляпе.

Ближе к концу выступления ее дочь Блу, ранее стоявшая позади танцоров, выдвинулась вперед, чтобы исполнить ду-си-ду вместе со своей матерью. Она была одета в белый топ без бретелек и белые брюки с бахромой.

Как отмечается, другими музыкальными гостями на матче были Post Malone и Shaboozey.

Скандал с Jay-Z начал набирать обороты в последний месяц — музыканта называют подельником рэпера P. Diddy, находящегося под следствием по обвинению во множественных изнасилованиях. Иск был подан и против супруга Бейонсе, которому вменяют соучастие в преступлениях. Не так давно соцсети потряс слух о том, что исполнительница решила публично откреститься от фамилии мужа — однако, судя по всему, они оказались беспочвенными.

Ранее мы писали, что в скандал с P. Diddy и Jay-Z может быть также втянута актриса Дженнифер Лопес.