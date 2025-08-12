Бас-гитарист Дженнифер Лопес устроил мини-концерт дома у подростка из Алматы

Бас-гитарист американской певицы Дженнифер Лопес оказался дома у подростка из Алматы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Юноша из казахской столицы проявил чудеса гостеприимства, когда встретил на баскетбольной площадке мужчину, который показался ему похожим на бывшего игрока НБА.

Оказалось, что это был музыкант из коллектива Дженнифер Лопес, чей концерт недавно с успехом прошел в Казахстане, Пастор Фанк. Молодой человек, не долго думая, пригласил басиста певицы к себе домой.

Фанк согласился и даже устроил в квартире юноши настоящий персональный мини-концерт для его семьи, сыграв на акустической гитаре.

Ранее мы писали о том, как на концерте Дженнифер Лопес в Казахстане на шею певицы сел кузнечик, чуть не сорвав выступление. Однако знаменитость стойко вытерпела «нападение» насекомого и смахнула его с себя только после того, как закончила исполнять песню.

А до этого знаменитую артистку не пустили в бутик Chanel в Стамбуле, куда певица приехала с концертом в рамках ее тура.