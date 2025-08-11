«Мне было щекотно!»: насекомое чуть не сорвало концерт Дженнифер Лопес

В минувшее воскресенье, 10 августа, в Казахстане состоялся концерт американской поп-исполнительницы Дженнифер Лопес. Шоу посетил неожиданный гость, сообщает Daily Mail.

Концерт певицы прошел на сцене Центрального стадиона в городе Алматы. Во время исполнения одной из песен на шею артистки забрался кузнечик. Однако Дженнифер Лопес не позволила насекомому сорвать ее выступление.

56-летняя Дженнифер нервно улыбнулась, когда маленькое существо поползло вверх по ее концертному наряду пока не добралось до шеи популярной исполнительницы. Сохранив обладание, знаменитость закончила песню и только потом смахнула с себя насекомое.

«Мне было щекотно!» — потом призналась певица аплодировавшим ей зрителям.

Видео с курьезным инцидентом звезда также опубликовала в своей соцсети. Подпись под роликом гласит: «Поворот сюжета: Джей Ло только что начала репетиции "Поцелуя женщины-сверчка" … на сцене… в режиме реального времени».

