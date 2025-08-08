56-летнюю певицу Дженнифер Лопес не пустили в бутик Chanel в Стамбуле. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Певица приехала в Турцию в рамках мирового турне Up All Night Live. В промежутке между выступлениями Лопес решила прогуляться по магазинам. Когда знаменитость зашла в бутик Chanel, то охранник закрыл ей дорогу, заявив, что магазин переполнен посетителями, и не позволил зайти.

К слову, Лопес спокойно отреагировала на запрет охранника. Певица ответила: «Без проблем», и направилась в соседний магазин.

Через несколько минут, когда сотрудники Chanel узнали об инциденте, один из продавцов догнал Лопес, извинился и пригласил ее в бутик. Однако знаменитость отклонила предложение.

