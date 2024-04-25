Харви Вайнштейну отменили приговор за изнасилования, вынесенный в 2020 году

Верховный суд Нью-Йорка отменил приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну, вынесенный в 2020 году за изнасилования и другие действия сексуального характера. Об этом пишет The New York Times.

По информации источника, было установлено, что судья первой инстанции допустил ошибку, позволив прокурорам вызвать в качестве свидетелей женщин, которые заявляли, что Вайнштейн к ним приставал, однако чьи показания не вошли в изначально предъявленные продюсеру обвинения.

Отмечается, что после отмены приговора Вайнштейна не освободят из тюрьмы. Знаменитость продолжит отбывать наказание в Калифорнии, пока судебная система Нью-Йорка продолжит рассмотрение его дела.

Напомним, Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы в марте 2020-го. Кинопродюсер был признан виновным в изнасиловании и домогательствах в отношении работниц киноиндустрии. В харассменте Вайнштейна обвинили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Ева Грин и многие другие. Суммарно показания против него дали около 80 женщин.

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