Актриса Эмма Стоун заявила, что псевдоним начал ее раздражать. Об этом сообщает Газета.Ru.

Голливудская актриса Эмма Стоун рассказала, что была вынуждена взять псевдоним из-за того, что актриса по имени Эмили Стоун уже была достаточно известной.

При этом сейчас актриса просит во время интервью называть ее по настоящему имени, а не творческому псевдониму.

«Я бы хотела быть Эмили. Пару лет назад это начало меня бесить. Почему-то я поняла, что не могу дальше так. Просто зовите меня Эмили», — заявила она.

Актриса также рассказала, что она была бы рада, если фанаты тоже звали ее Эмили, а не Эмма. В таком случае знаменитость не поправляла бы их, а с удовольствием дала автограф.

Эмма Стоун родилась в 1988 году в США, на ее счету множество престижных наград, среди которых два «Оскара» за роли в картинах «Ла-Ла Ленд» и «Бедные-несчастные».

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