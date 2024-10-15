50-летняя Виктория Бекхэм продемонстрировала фигуру в облегающем платье

На фото 50-летняя знаменитость предстала в черном миди-платье с глубоким декольте, поверх которого надела кардиган с рукавами средней длины. Бекхэм дополнила образ босоножками на каблуках, анклетом, золотой цепочкой, серьгами и сумкой. Дизайнер распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.

Виктория Бекхэм замужем за Дэвидом Бекхэмом с 1997 года. Они встретились на футбольном матче, куда девушку позвала ее приятельница и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства влюбленные объявили о помолвке. 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория официально узаконили свои отношения. У супругов есть сыновья Бруклин, Круз, Ромео и дочь Харпер.

Ранее мы писали, что Дэвид и Виктория Бекхэм собрались купить плавучий особняк за десятки миллионов долларов.