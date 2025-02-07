Анджелина Джоли заявила, что дети не оправдали ее надежды в выборе профессии. Об этом сообщает зарубежное издание People.

Актриса стала гостьей Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре. Во время пресс-конференции Джоли заявила, что у нее были мечты о будущем наследников, которым не суждено сбыться. Знаменитость хотела, чтобы дети связали жизнь с кино и творческой сферой, но им не интересен этот путь.

«Я хотела, чтобы они знали, как здорово быть в творческой сфере, быть артистом… Им это не интересно. Им действительно не нравится быть знаменитыми, особенно Шайло ненавидит это», — высказалась Джоли.

Актриса отметила, что сыновья и дочери помогают ей во время съемок, выполняя различные поручения. Но при этом они предпочитают оставаться за кулисами и не хотят оказаться в кадре.

Ранее сообщалось, что актриса Анджелина Джоли критически исхудала из-за проблем с детьми. Подробности читайте в этой новости.

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