«Она похожа на скелет»: Анджелина Джоли испугала поклонников критической худобой

Актриса Анджелина Джоли ужаснула фанатов критической худобой. Звезда буквально тает на глазах на фоне проблем с ее детьми. Пользователи Сети уверены — ей нужно срочно обратиться к врачу и начать набирать вес.

О том, что Джоли выглядит болезненно, заговорили после ее нового выхода в свет. Актриса появилась на премии Maltin Modern Master Award. На ней было шелковое бежевое платье по фигуре, которое подчеркнуло ее худобу.

«Зачем она продолжает худеть?», «Она похожа на скелет», «Теряет свою внешность и красоту», «Ей не помешало бы набрать пару килограммов», - активно обсуждают пользователи.

Отметим, что Анджелина всегда была стройной, но проблемы с весом у нее стали появляться на фоне проблем в семье. Мало то, что актриса находится в постоянном стрессе из-за развода с Брэдом Питтом, так еще и дети добавляют сложностей в ее жизнь. Джоли делилась, что ее дочь Шайло растет слишком замкнутой, и она из-за этого сильно переживает. А сын звезды Пакс в 2024 году попал в серьезную аварию, после которой оказался в больнице.

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