Раскрыты пол и имя новорожденного ребенка 44-летней Жизель Бюндхен

44-летняя бразильская топ-модель Жизель Бюндхен родила ребенка от тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Имя и пол новорожденного звезда держала в секрете, однако СМИ выяснили, что Жизель стала мамой мальчика.

По данным People, родители выбрали для наследника имя Ривер, что в переводе с английского означает «река».

Известно, что у Бюндхен также есть 15-летний сын Бенджамин Рейн, что означает «дождь», и 11-летняя дочь по имени Вивиан Лейк («озеро»). Третий ребенок продолжил традицию знаменитой матери и также получил имя, связанное с водной стихией.

В 2022 году Жизель Бюндхен развелась с отцом ее старших детей, футболистом Томом Брэди. Летом 2023 года модель впервые заметили с новым возлюбленным Хоаким Валенте. Мужчина был счастлив, когда узнал о беременности Жизель, сын стал для него первенцем.

Ранее бывший муж Жизель Бюндхен Том Брэди признался, что был шокирован, когда узнал о третьей беременности экс-жены.