Анджелина Джоли в шелковом платье появилась на премьере мюзикла с дочкой от Питта

Анджелина Джоли в шелковом платье появилась на премьере мюзикла с дочкой от Брэда Питта. Кадры с мероприятия опубликованы в Telegram-канале Селеба News.

На Бродвее состоялась премьера мюзикла «Аутсайдеры», поставленного по мотивам фильма «Изгои». Над спектаклем работали Джоли и ее 15-летняя дочь Вивьен. Актриса стала ведущим продюсером проекта, а Вивьен — ее личным ассистентом.

Для выхода в свет Джоли выбрала элегантный образ. Она надела шелковое платье золотистого оттенка, накидку горчичного цвета. Ее образ дополнили массивные серьги и лодочки. Также актриса сделала легкую укладку и макияж с акцентом на губы.

Вивьен предпочла более расслабленный образ. Она надела джинсовый комбинезон, распустила волосы и дополнила наряд темным ободком.

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