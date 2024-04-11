80-летний Роберт Де Ниро похвастался молодой женой на ужине в Белом доме

80-летний актер Роберт Де Ниро впервые за долгое время появился с молодой женой Тиффани Чен. Женщина моложе своего избранника на 35 лет. Фото пары публикует зарубежный портал Daily Mail.

Пара редко бывает на публике, особенно после рождения дочери Джиа, которой исполнился всего год. Но супруги сделали исключения ради ужина в Белом доме. 10 апреля они были замечены в Вашингтоне в официальных нарядах. Мероприятие состоялось в честь премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Роберт Де Ниро был на людях в строгом черном костюме с галстуком в тон и в белоснежной рубашке. А его избранница выбрала светлый наряд – она была в элегантном длинном платье-футляре с белой накидкой на плечах. Интересной деталью всего наряда стала черная окантовка. Тиффани сделала пучок и легкий макияж. На снимках видно, что голливудская звезда держал возлюбленную за руку и светился от счастья.

Напомним, что в прошлом году у артиста родился седьмой ребенок! Только после родов влюбленные рассказали о своих отношениях. До этого они не делились подробностями личной жизни, хотя встречались с 2018 года. Когда малышка появилась на свет, то родители оберегали ее от папарацци, а фото девочки появились только спустя год.

Ранее мы писали о том, что голливудский актер Ричард Гир появился с молодой супругой после болезни. Репортеры отметили, что супруги выглядели словно молодожены. Они тоже являются редкими гостями на мероприятиях.