Анджелина Джоли отвела попавшего в аварию сына Пакса к пластическому хирургу. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Летом 2024 года сын актрисы угодил в аварию: 20-летний Пакс врезался на электровелосипеде в авто. Юноша провел несколько недель в больнице. После выписки Джоли решила, что наследнику нужна консультация пластического хирурга из-за ссадины на лбу.

«Энджи хотела убедиться, что у Пакса нет ужасного шрама на лице, поэтому она попросила лучшего пластического хирурга в Лос-Анджелесе осмотреть его и позаботиться о нем. Она очень заботливая мать и делает всё возможное для своих детей», — сообщил инсайдер.

Известно, что актриса лично присутствовала на консультации сына.

Ранее сообщалось, что у 20-летнего сына Анджелины Джоли рот был «полон крови» после ДТП. Подробности читайте в этой новости.

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