Анджелина Джоли нарушила дресс-код ковровой дорожки на кинофестивале в Италии. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В Италии состоялся Туринский кинофестиваль, гостьей которого стала Джоли. Для выхода в свет актриса выбрала образ в стиле total black, отдав предпочтение джемперу свободного кроя с укороченными рукавами и юбке, подчеркнувшей фигуру. При этом Джоли завершила наряд не лодочками, а черными бархатными балетками, тем самым нарушив дресс-код красной дорожки.

Актриса появилась на публике с легкой укладкой и нюдовым макияжем. Под вечер Анджелина надела бежевое пальто из-за прохлады.

Актриса получила на фестивале премию «Стелла делла Моле» за достижения в карьере. Также она представила новый проект «Без крови». Джоли написала сценарий и срежиссировала драму по роману итальянского писателя Алессандро Барикко.

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