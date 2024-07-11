Анджелина Джоли хочет избавиться от показаний свидетелей в деле против Питта

Анджелина Джоли хочет избавиться от показаний свидетелей в деле против Брэда Питта. Об этом сообщает зарубежное издание Radar.online.

Анджелина и Брэд развелись в 2019 году, однако они до сих пор выясняют отношения в суде. По информации источника, актриса подала прошение о том, чтобы часть свидетельских показаний были изъяты из дела. Не так давно телохранители заявили, что Джоли настраивала детей против Питта. Когда информация попала в Сеть, то репутация актрисы оказалась под угрозой. Анджелина пытается избавиться от показаний бывших сотрудников, которые, по ее словам, не заслуживают доверия.

При этом начальник охраны, который проработал с актрисой 20 лет, встал на защиту телохранителей. Он поручился за их честность и рассказал, как Джоли пугала их судом, обещая довести до разорения.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса Анджелина Джоли достигла опасного веса в 44 кг. Подробности читайте в этой новости.

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