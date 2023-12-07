Актриса «Зачарованных» Доэрти узнала об измене мужа перед операцией на мозге

Актриса «Зачарованных» Шеннен Доэрти узнала об измене мужа перед операцией на мозге. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на зарубежное издание PEOPLE.

В 2015 году у звезды «Зачарованных» выявили рак молочной железы. Недуг прогрессирует. Недавно Доэрти рассказала о том, что заболевание дало метастазы в головной мозг. Однако это — далеко не единственная проблема актрисы.

Как выяснилось, пока артистка проходила лечение, ее супруг завел любовницу. Об измене избранника она узнала в день важной операции.

«Я пришла в больницу рано утром, и там выяснилось, что мой брак распался. У моего мужа был роман в течение двух лет», — высказалась Доэрти.

Тогда артистка пообещала: если она успешно перенесет операцию, то подаст на развод. Пережив хирургическое вмешательство, знаменитость расторгла брак с фотографом Куртом Исвариенко. Супруги были вместе 14 лет.

Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, актриса верит в свое исцеление и надеется вновь обрести счастье. «Не думаю, что останусь одинокой навсегда. Уверена, что встречу кого-нибудь», — резюмировала звезда «Зачарованных».

Ранее 52-летняя звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти сообщила, что рак поразил ее кости. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что у актера фильма «Один дома» Кена Хадсона Кэмпбелла выявили рак.