У актера фильма «Один дома» Кена Хадсона Кэмпбелла выявили рак. Об этом сообщает издание The Voice.

У звезды фильма «Один дома» выявлен опасный недуг: у него во рту обнаружена опухоль, которая стала распространяться на зубы. Теперь артисту предстоит 10-часовая операция. Ее стоимость составляет 100 тысяч долларов. Во время манипуляции ему должны удалить не только злокачественное новообразование, но и часть челюстной кости.

По информации источника, актер не может оплатить операцию. Из-за этого его семья обратилась в фонд помощи сбора средств для лечения. На сегодняшний день удалось собрать больше половины суммы.

Помимо удаления опухоли, ему предстоит перенести реконструктивную операцию и курс лучевой терапии. Отмечается, что период восстановления займет 6 месяцев.

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